ВРУ изменила график пленарных заседаний: Стало известно, какие законопроекты планирует рассмотреть

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Заседание перенесли на неделю

На этой неделе ВРУ будет работать в формате пленарных заседаний. Среди вопросов, которые планируют рассмотреть народные избранники, - законопроект относительно экономического паспорта, относительно ренты на газ, о предоставлении телеканалу "Дом" статуса национального. Об этом в эфире на "Першому Незалежному" во время включения сообщила корреспондент Татьяна Слюсар.

Татьяна Слюсар проинформировала, что по инициативе народных депутатов от "Слуги народа" пленарные заседания ВРУ были перенесены с 1 марта на 22 февраля, а следующие две недели народные избранники будут работать с избирателями и в комитетах. К работе в формате пленарных заседаний депутаты вернутся 15 марта.

Корреспондент напомнила, что сегодня, в 11 часов, начинается заседание Согласительного совета глав депутатских фракций и групп. Татьяна Слюсар прогнозирует, что во время заседания Согласительного совета будут идти жаркие дискуссии относительно повестки дня. Она напомнила заявление нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, что на этой неделе будет пытаться провести ключевые законопроекты, которые нужны для Банковой.

"Главным голосованием будет - за инициативы президента относительно законопроектов по газу, а именно ренте на газ и бонусов внутренним авиаперевозчикам. Также будет рассматриваться законопроект об экономическом паспорте для украинцев. Кстати, в прошлый раз он голосование так и не прошел... Также будет рассматриваться законопроект, который уже в некоторых СМИ назвали самым главным, глядя на ту ситуацию, которая сейчас происходит в стране, - это предоставление телеканалу "Дом" статуса национального. Но хватит ли им голосов для этого законопроекта, потому что, как мы знаем, оппозиционные фракции еще в прошлый раз выражали свое сопротивление по этой инициативе президента", - отметила корреспондентка.

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Как сообщали, дистанционное проведение заседаний Верховной Рады анонсированное первым вице-спикером парламента Александром Корниенко, может быть опасным. Так считает основатель агентства LEAD9 Mobile Marketing, диджитал-эксперт Назар Гриник.