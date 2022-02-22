Впереди тяжелые испытания, будут потери: Глава Минобороны обратился к военным ВСУ

Алексей Резников Фото из открытых источников

Он заверил, что сейчас все усилия военно-политического руководства и командования ВСУ направлены на укрепление обороны

Глава Министерства обороны Алексей Резников обратился к военнослужащим Украины на фоне нового витка эскалации конфликта со стороны России. Об этом он написал в Facebook.

"Уважаемые солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы! Уважаемые работники Вооруженных сил Украины! Мрак неопределенности упал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Врал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое истинное лицо. Лицо преступника, который хочет держать в заложниках свободный мир. Который осознает свое преступление и пытается связать всех вокруг себя круговой порукой. Потому что боится. Ведь за преступлением непременно придет наказание. Благодаря вам Европа осознала истинную цену избегания честных ответов", - обратился Резников.

Он подчеркнул, что своими действиями Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза – с новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной.

"Единственное, что отделяет от этого-Украина и украинская армия. Наш выбор очень прост-защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать. Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, одолеть страх и уныние. Но нас непременно ждет победа. Ибо мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей-это признак, что мы все делаем правильно", – подчеркнул Алексей Резников.

Он заверил, что сейчас все усилия военно-политического руководства и командования ВСУ направлены на укрепление обороны.

"Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотичным решениям. Мы этого не допустим. Наша сила-в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй. Ради памяти собратьев. Ради тех, кого любим. Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине!",- резюмировал министр обороны.

США и ряд других стран осудили признание Россией n.зв. " ЛНР " и т. н. "ДНР". Так, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия осуществила неспровоцированную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины. По ее словам, Москва создает повод для вторжения.

Министерство иностранных дел Грузии также осудило признание Россией "ЛДНР", поскольку считает, что РФ повторяет тот же сценарий, как и в Абхазии.