Виктор Медведчук находится дома и не планирует никуда уезжать, – адвокат

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук находится дома и не планирует никуда уезжать. Об этом заявил его адвокат Евгений Скидан в эфире телеканала UkrLive, комментируя информацию о том, что сотрудники полиции заблокировали одну из улиц возле дома Медведчука, и проводили обыски автомобилей.

"Это же те же журналисты, Бигус, сообщили также полиции такую информацию. Виктор Владимирович находится дома. Не планирует никуда уезжать", – сказал он.

Скидан подчеркнул, что Медведчук добросовестно выполняет решение суда, хоть оно "незаконное и своевольное".

"Оно противоречит закону. То есть у нас в Уголовно-процессуальном кодексе четко написано, что совокупный срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может превышать шести месяцев. Однако все вы можете сосчитать, какой месяц Виктор Владимирович находится под домашним арестом. То есть, решение суда прямо противоречит действующему украинскому законодательству, абсолютно произвольно. Но ведь это решение суда. И Виктор Владимирович его исполняет. Никаких намерений бежать, куда-то прятаться, он своим поведением не показал. Все эти уголовные производства, которые в отношении него, они полностью фейковые, они смонтированы, это записи смонтированы, выводы экспертиз заведомо ложны – это уже подтверждено всеми материалами, но пока, пока судьи этого не слышат. Но они видят, я думаю, рано или поздно справедливость придет", –добавил Скидан.