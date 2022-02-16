Виктор Медведчук - единственный политик, который может вывести Украину из кризиса и прекратить это безумие, - член Совета Федерации РФ

Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за изменения политики США в отношении Украины, но единственный человек, который может прекратить весь этот беспредел – это глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, пишет "НСН".

По мнению Климова, США постепенно отворачиваются от Зеленского.

"Зеленский понимает, что его начинают сдавать, и паникует. Он очень надеется, что США передумают, и пытается их шантажировать. Но объективно – Украина в очень тяжелом экономическом состоянии, и каждый фейк про так называемую войну способствует оттоку капитала. Оттуда убежало уже почти 15 миллиардов долларов, что для Украины очень много. Люди тоже бегут сотнями тысяч. Зеленского еще подпирают националисты, которых подпитывают те же самые опосредованные структуры. Он обложен. Его просто гонят на бойню, и он этого боится", - добавил сенатор.

Политик также предположил, что в такой ситуации стоит делать Зеленскому.

"Из него делают реального международного преступника. Полушутя - полусерьезно: в такой ситуации Зеленскому придется попросить у России политического убежища или гарантии личной безопасности. В принципе, единственный политик, который мог бы вывести ситуацию из этого дикого кризиса и прекратить это безумие – Виктор Медведчук, но его именно поэтому и поместили под домашний арест", - заключил Климов.

Напомним, ранее Медведчук заявил, что ситуация вокруг Украины угрожает безопасности Европы.