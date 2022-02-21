Виктор Черный: Единственный выход для Зеленского – это прямые переговоры с Путиным, потому что третья сила вместо посредничества манипулирует и нагнетает ситуацию

Виктор Черный Фото из открытых источников

Трехсторонняя контактная группа показала свою полную неэффективность в сложившейся напряженной ситуации, поэтому единственный выход для того, чтобы снизить градус напряженности, – это прямые переговоры Президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала UkrLive сказал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Черный, передает пресс-служба партии.

Как отметил парламентарий, он не верит в то, что ТКГ сможет прийти к какому-то действенному решению.

"Эффективность работы ТКГ показала, что она ничего по факту решить не может, особенно сейчас, когда нет желания проговаривать вопросы, нет желания ничего решать. Поэтому это все фейк, отвлечение внимания народа от той ситуации, которая сегодня сложилась в Украине. У меня нет никакой уверенности, что, если ТКГ соберется, она сможет что-то решить, время ее уже ушло", – считает народный депутат.

Виктор Черный уверен, что урегулирование конфликта возможно только при встрече лидеров на самом высоком уровне.

"Необходимо Президенту Зеленскому искать все возможности переговорить или встретиться с Президентом Путиным, потому что только они, только на самом высоком уровне могут решить эту проблему, которая сегодня возникла, снять эту эскалацию. При посредничестве ничего не будет, потому что это посредничество ни к чему хорошему не привело в Украине. И нужно искать возможность поговорить напрямую, поговорить по телефону, встретиться тет-а-тет, для того чтобы урегулировать ту критическую ситуацию, которая сложилась", – подчеркнул политик.

Виктор Черный уверен, что обострение вокруг Украины и внутри страны выгодно исключительно Западу, который упорно продолжает нагнетать ситуацию и устраивать провокации.

"Сегодня мы видим, что есть третья сила, которой нужна война и которая манипулирует ситуацией, нагнетает ее. И вот эта выходка, когда на одном из каналов было совершено нападение на нашего народного депутата, на Нестора Ивановича Шуфрича, как раз подтверждает, что это была целенаправленная акция, чтобы еще раз раскачать ситуацию в стране", – сказал парламентарий.

Нападение на народного депутата на глазах у миллионов телезрителей не должно остаться без внимания правоохранительных органов и власти, подчеркнул Виктор Черный.