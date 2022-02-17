Верховный Суд возобновил действие предписания НАПК об увольнении Витренко с поста главы "Нафтогаза"

Юрий Витренко Flickr

НАПК считает, что Витренко не имели права назначить председателем правления "Нафтогаза", потому что перед этим он был и. о. министра энергетики, а следовательно имел конфликт интересов

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и отменил решения судов предыдущих инстанций, которые признали противоправным предписание о прекращении срока действия контракта с главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко. Об этом говорится в решении суда, опубликованном 9 февраля, сообщает Еnkorr.

Отмечается, что решение вступило в силу 2 февраля и обжалованию не подлежит. Соответствующий документ опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Кроме того, Верховный суд отказал в удовлетворении заявления Юрия Витренко о принятии мер обеспечения иска по делу № 640/18576/21. Тем самым, Верховный суд не согласился с решениями предыдущих судов по обеспечению иска Витренко.

"Следует отметить, что иск не может быть обеспечен способом, который фактически подменяет собой судебное решение по делу и решает исковые требования к рассмотрению дела по существу судом. Учитывая это, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций при принятии обжалуемых решений пришли к ошибочному выводу о принятии мер обеспечения иска", - говорится в документе.

Напомним, что 1 июля 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" с требованием прекратить контракт с председателем правления Юрием Витренко.

По мнению НАЗК, Юрий Витренко, будучи руководителем "Минэнерго", принимал участие в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины" до назначения на должность председателя правления компании.

Витренко в свою очередь сообщил, что обжалует это распоряжение в суде, заявив, что НАЗК должно прекратить играть в политику с помощью распоряжений, а обращаться в суды. Вскоре Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие распоряжения.