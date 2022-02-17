Верховная Рада уволила главу Фонда госимущества Сенниченко

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Решение поддержали 318 народных депутатов

Верховная Рада со второй попытки уволила главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Об этом шла речь во время заседания парламента. Трансляцию ведет "Перший Незалежний".

Соответствующее решение набрало 318 голосов "за".

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Напомним, 27 января Верховная Рада Украины не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда государственного имущества. Решение поддержали лишь 223 народных депутата. Впоследствии чиновник подал повторное заявление об увольнении по собственному желанию.

Сенниченко объявил о своей отставке по собственному желанию еще в ноябре 2021 года. Он заявлял, что изначально планировал работать на посту главы ФГИ около 2 лет.