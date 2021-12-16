Вадим Рабинович: Одесса – богатый город, но власть не может "нажраться" и продолжает воровать "под корень"

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Город Одесса – это очень богатый город, который не требует государственных дотаций. Он один из немногих в Украине может быть процветающим городом европейского уровня. Но возможно это при условии, что местная власть прекратит проводить коррупционные "схемы".

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в программе "Субъективно про жизнь" в эфире телеканала Odesa.LIVE.

"Одесса – это очень богатый город, здесь нет необходимости в государственной дотации. Однако местная власть никак не может "нажраться" ‒ она ворует "под корень", да так, что не могут даже трубы поменять! Если бы хоть половина денег шла по назначению, то в Одессе была бы одна из лучших инфраструктур в Европе. Но вместо этого тут только беглые чиновники, которые прихватывают с собой миллиарды из бюджета", ‒ констатировал политик.

Вадим Рабинович искренне недоумевает, как так может быть, что город с многомиллиардным бюджетом не может решить свои базовые инфраструктурные потребности.

"Как такое вообще может быть!? Город, который зарабатывает миллиарды, не может заменить даже трубы на теплотрассах! Мы видим, как лица чиновников постоянно жиреют, при этом сами одесситы не ощущают, что живут в одном из богатейших городов Украины. Да сколько ж можно воровать!?" ‒ возмутился сопредседатель партии ОПЗЖ.

Парламентарий считает, что для установления порядка в дальнейшем необходима система по отзыву голосов, которая даст возможность избирателям лишать власти чиновников, которые не выполняют свои обещания.

"Вся проблема в подходе тех, кто дорвался до власти. Они думают, что это их город, как будто завоевали его. Но Одесса принадлежит одесситам, которые просто выбрали этих чинуш на время. И эти чинуши не имеют права воровать, не имеют права ставить "своих людей", назначать "смотрящих" и так далее. Но, к сожалению, это общеукраинская проблема: нет системы отзыва голоса, чтобы люди, увидев, что обещания не выполняются, могли снять зарвавшуюся власть легитимным путём", ‒ резюмировал Вадим Рабинович.