Вадим Рабинович: Медведчук опасен для "зелёной" власти, она хочет "выдавить" его из страны!

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Глава политсовета и председатель стратегического совета партии ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук стал лидером сопротивления тому режиму, который сегодня правит в нашей стране.

Уверенность в этом высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Несмотря на то, что я и Юрий Бойко возглавляем партию ОПЗЖ, думаю, что именно с Медведчуком связывают все наши действия по сопротивлению режиму. Для власти он – самый опасный, вызывающе несгибаемый, и потому власть пыталась выдавить его заграницу, пыталась запугать его и его семью. Но, несмотря на все это, Виктор Медведчук остался в Украине и он – единственный, кто такое давление переносит достаточно мужественно, он продолжает сопротивляться власти", – заявил Вадим Рабинович.

Комментируя недавние события вокруг Медведчука (накануне правоохранители по неизвестным причинам окружили дом народного депутата, – ред.), сопредседатель партии ОПЗЖ подчеркнул, что "такие действия никакого отношения к законам не имеют".

"Окружают дом народного депутата Украины неизвестно кто и почему! На каком основании? Раньше хоть была какая-то видимость закона, а это что? Очевидно, власти просто так захотелось!", – возмутился Вадим Рабинович, выразив уверенность, что "путем полного беззакония власть хочет сделать Медведчука заложником".

Тем не менее, продолжил Вадим Рабинович, партия ОПЗЖ готова к любому развитию событий, поскольку "располагает данными о планах власти".

"Мы знаем все о планах власти, мы знаем очередность, по которой они будут атаковать видных членов нашей партии, и, естественно, первый в этом списке – Виктор Медведчук", – сообщил народный депутат.

В связи с этим Вадим Рабинович заявил следующее: "Ответственность за безопасность Виктора Медведчука лежит на власти и конкретно на президенте Владимире Зеленском – они отвечают за его безопасность! Ведь с юридической точки зрения, находясь под домашним арестом, Медведчук охраняется государством, а, значит, на власти лежит личная ответственность за его безопасность!".

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" также заметил, что он "не знает логики действий нынешней власти – логику непрофессионалов понять невозможно!". Однако он уверен, что "провокации против Медведчука ничего хорошего не принесут".

"Я вообще не понимаю, что происходит в стране, какова наша внешняя политика, куда власть бросает Украину, чего она хочет – не знает никто! Мы – игрушка зарубежных "кукловодов", нас сделали заложниками международных разборок, а в результате этого страдают только украинцы. Мы же – партия ОПЗЖ – хотим спокойствия и мира! И наша партия, и Медведчук всегда предлагали работать над этим! Видимо, это их и раздражает…", – предположил сопредседатель политсилы.

Но как бы там ни было, политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" готова к любому развитию событий, заверил политик

"Мы – ОПЗЖ – готовы ко всему: и к противозаконным акциям власти, и к нападениям националистов! Но мы знаем, что хорошего результата такими методами не достичь. Еще с 2014 года наша политическая сила предлагает сесть за стол переговоров и прекратить эту вакханалию. К счастью, есть те, кто это понимают. Например, заявления Арсена Авакова о том, что и Рабинович, и Тягнибок – да все – должны сесть за стол переговоров во благо страны, имеет смысл. Пора договариваться!.." – призвал Вадим Рабинович.