В Волновахе активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ помогли пенсионерам в День спонтанного проявления заботы

Фото из открытых источников

В Волновахе команда активистов Молодежного Крыла ОПЗЖ помогла с покупками пожилым людям, которые не состоянии позволить себе товары первой необходимости из-за экономической ситуации в стране. Об этом рассказал глава Донецкой областной организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Виталий Бабенко, передает пресс-служба МК.

"Хочу заметить, что нашим ребятам было так приятно помочь пенсионерам в такое тяжелое время. Помощь заключалось в том, что мы оплачивали их покупки на кассе, добавляя к ним ещё и то, что они так хотели, но никак не могли позволить. Друзья, хочу пожелать, чтобы в Вашей жизни было как можно больше таких моментов, когда просто так и от души хочется делать что-то доброе и приятное, ради простого искреннего спасибо и широкой улыбки на лице пожилых людей!", – рассказал Бабенко.

Фото из открытых источников