В так называемой "ЛНР" призвали Украину отвести войска от Луганской области

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе REUTERS

В противном случае незаконная власть обещает "принять меры"

"Вице-спикер парламента" так называемой "ЛНР" призвал Украину добровольно отвести войска, поскольку вся Луганская область – это якобы территория псевдореспублики. Об этом сообщает "РИА Новости", не указывая имени "вице-спикера".

"Наша территория – вся Луганская область. Мы призываем Украину добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры", – высказался он.

В то же время "представитель" "ЛНР" Родион Мирошник заявил, что есть все основания для восстановления границ в административных границах".

А один из "депутатов народного совета" "ЛНР" заявил, что границы псевдореспубликы, согласно ее "конституцией", определены за пределами Луганской области. Из этого, мол, депутаты и будут выходить.

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Напомним, Россия 21 февраля признала так называемые "ЛНР" и "ДНР" "отдельными независимыми республиками". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Подробнее о том, что к этому привело, читайте в нашем материале.