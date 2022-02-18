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В РФ ответили Зеленскому о гарантиях безопасности для Украины

Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости
Дмитрий Песков. Фото: РИА Новости

По мнению прессекретаря президента РФ, необходимо учитывать интересы всех

В Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев должен получить систему гарантий. В России считают, что "нужно учитывать интересы всех". Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщили "РИА Новости".

По его словам, идеи по "гарантиям безопасности" РФ должны получить какое-то продолжение. При этом будут контакты с Соединенными Штатами на разных уровнях.

Также Песков прокомментировал слова Зеленского относительно гарантий безопасности Украины.

"Нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех", - подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

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Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим глобальный документ с гарантиями безопасности.

Так, по его словам, в документе должно быть от трех пунктов. "Кроме прагматичных вещей, нужен глобальный документ. Коллективом "нормандского формата" мы не обойдемся, и никто не обойдется. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", - подчеркнул украинский глава.

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