В РФ назвали причину массовых военных учений вблизи украинской границы
МИД России продолжает настаивать на том, что Москва не имеет планов на организацию военного вторжения на территорию Украины
В России причиной массовых военных учений вблизи украинской границы называют масштабные поставки оружия в Украину со стороны США. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Говоря о российско-белорусских учениях, Захарова отметила, что они были заранее анонсированы. Приглашения на них получили военные атташе иностранных государств и журналисты.
"Нам скрывать нечего. Мы действуем открыто... Готовы отвечать на вопросы. Проблема в том, что мы готовы, но западные СМИ игнорируют это", - заявила Захарова.
По ее словам, с начала года из США в Украину доставили более 40 американских военно-транспортных самолетов с оружием. А с 2014 года США потратили на военную помощь Украине 2,7 миллиарда долларов.
Захарова также заявила, что информационная кампания в американских СМИ о российском вторжении в Украину была необходима, чтобы мотивировать расширение поставок оружия Киеву.
МИД России продолжает настаивать на том, что Москва не имеет планов на организацию военного вторжения на территорию Украины, и считает, что заявления западных политиков относительно учений является спекуляцией.
Напомним, в конце января в Министерстве обороны Украины анонсировали получение материально-технической помощи от США (на сумму 200 млн долларов) с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов. Помощь включает средства оборонительного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение и тому подобное.
С тех пор самолеты с оружием США все прибывают в Украину. Например, 3 февраля в Киев привезли 80 тонн военных грузов для поддержки ВСУ, 9 февраля прибыло еще более 80 тонн боеприпасов.
А 10 февраля в Украину прибыли аж два самолета со 130 тоннами помощи. Резников пошутил, что в аэропорту Борисполь "день открытых дверей".