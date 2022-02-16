В РФ назвали причину массовых военных учений вблизи украинской границы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МИД России продолжает настаивать на том, что Москва не имеет планов на организацию военного вторжения на территорию Украины

В России причиной массовых военных учений вблизи украинской границы называют масштабные поставки оружия в Украину со стороны США. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря о российско-белорусских учениях, Захарова отметила, что они были заранее анонсированы. Приглашения на них получили военные атташе иностранных государств и журналисты.

"Нам скрывать нечего. Мы действуем открыто... Готовы отвечать на вопросы. Проблема в том, что мы готовы, но западные СМИ игнорируют это", - заявила Захарова.

По ее словам, с начала года из США в Украину доставили более 40 американских военно-транспортных самолетов с оружием. А с 2014 года США потратили на военную помощь Украине 2,7 миллиарда долларов.

Захарова также заявила, что информационная кампания в американских СМИ о российском вторжении в Украину была необходима, чтобы мотивировать расширение поставок оружия Киеву.

МИД России продолжает настаивать на том, что Москва не имеет планов на организацию военного вторжения на территорию Украины, и считает, что заявления западных политиков относительно учений является спекуляцией.

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Напомним, в конце января в Министерстве обороны Украины анонсировали получение материально-технической помощи от США (на сумму 200 млн долларов) с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов. Помощь включает средства оборонительного характера: боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства, стрелковое вооружение и тому подобное.

С тех пор самолеты с оружием США все прибывают в Украину. Например, 3 февраля в Киев привезли 80 тонн военных грузов для поддержки ВСУ, 9 февраля прибыло еще более 80 тонн боеприпасов.

А 10 февраля в Украину прибыли аж два самолета со 130 тоннами помощи. Резников пошутил, что в аэропорту Борисполь "день открытых дверей".