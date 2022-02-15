В Офисе президента Украины отреагировали на возможное признание "Л/ДНР" в России

Михаил Подоляк Фото из открытых источников

В Офисе президента считают, что такие действия Москвы разрушают Минские соглашения

Призыв Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину признать "Л/ДНР" - это "эскалационное действие", которое усложнит ситуацию в Европе. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, такие действия Москвы должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. "Показательно также и неуважение к немецкой стороне как к участнице "нормандского формата", проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер [Германии Олаф] Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что в Москве пошли на это эскалационное действие, которое только осложняет ситуацию в Европе", – высказался Подоляк.

При этом он добавил, что "даже сама постановка вопроса в России о признании оккупационных структур в ОРДЛО является шагом к разрушению Минских документов".

"Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских соглашений, то это только окончательно доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе", – сказал советник главы ОП.

Напомним, сегодня, 15 февраля, Госдума РФ приняла постановление о немедленном направлении обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания так называемых луганской и донецкой "народных республик". Соответствующий документ поддержал 351 депутат.