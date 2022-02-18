В Минобороны уверяют, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе

Заявления незаконных вооруженных формирований - это дезинформация

Министерство обороны Украины отрицает обвинения незаконных вооруженных формирований относительно якобы подготовки наступательных действий на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что заявления противника о якобы подготовке украинских военных к наступательным действиям – это дезинформация. "Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу для мирных граждан. Все мероприятия в зоне проведения Операции объединенных сил имеют исключительно оборонительный характер", – говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны добавили, что Украина выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта и четко придерживается своих обязательств.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также опроверг заявления незаконных властей ОРДЛО о якобы наступлении украинских военных и диверсии на химических объектах. Он заверил, что наше государство полностью отдано дипломатическому урегулированию.