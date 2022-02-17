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В Минобороны Украины заявили, что президент РФ может признать "ЛДНР"

Алексей Резников

 Алексей Резников

 Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Этим будут шантажировать

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин может признать "ЛДНР". По его словам, этим будут шантажировать. Об этом Резников рассказал в интервью "РБК-Украина".

На вопрос о том, возможно ли признание "ЛДНР" со стороны Путина, он ответил: "Да, абсолютно возможно. Этим будут шантажировать и бравировать".

"Я предвидел этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю - не признаю. Но они сами попадают в собственную ловушку, потому что признание этих террористических организаций, которые называют себя псевдореспубликами, на самом деле означает, что россияне вышли из "Минска", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее мы писали, что в Государственную думу Российской Федерации внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". В документе говорится, что признание так называемой "ЛДНР" якобы является "обоснованным и морально оправданным".

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