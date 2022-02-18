В Минобороны РФ заявили, что отводят часть техники на тысячу километров от границ Украины

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По прибытии в пункт постоянной дислокации военные проведут техническое обслуживание боевой техники

В Минобороны России заявили о возвращении эшелона с техникой подразделения танковой армии Западного военного округа, который граничит с северными областями Украины, в пункт постоянной дислокации. Об этом говорилось на сайте российского ведомства.

"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа отправился в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", - говорится в сообщении

По прибытии в расположение воинской части военнослужащие начнут проведение технического обслуживания боевой техники и ее подготовки к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки.

В частности перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около тысячи километров.

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Как сообщалось ранее, в Белом доме заявили, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек. При этом Москва утверждала, что отвела часть войск.

После этого глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что у границ Украины, по последним данным, сосредоточено около 140 тысяч российских военных.