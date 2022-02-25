В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о нейтральном статусе

Дмитрий Песков

По мнению главы МИД РФ, заявление украинского президента-ложь

В Кремле заявили, что приняли к сведению заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины в случае получения гарантий безопасности. Об этом сообщили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, пишет "Интерфакс".

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Это скорее движение в сторону позитива. Теперь мы должны его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - отметил Песков.

При этом он добавил, что в период нормализации отношений России с мировым сообществом так или иначе наступит, когда начнет появляться понимание якобы "вынужденности" войны РФ, развязанной против Украины.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский лжет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

"Он сейчас вам просто говорит неправду. Врет, попросту говоря, когда он заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус", - сказал российский политик, добавив, что "нет недостатка тех возможностей, которые были потеряны президентом Зеленским".

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом вернуться к столу переговоров и прекратить кровопролитие с обеих сторон.