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В Евросоюзе согласовали новые санкции против России

санкции ЕС против РФ
Фото из открытых источников

Санкции планируются против физических и юридических лиц

Во вторник, 22 февраля, послы Евросоюза согласовали санкции против РФ в связи с признанием ею так называемых "ДНР" и "ЛНР" и последующим размещением войск на территории Украины. Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сегодня утром завершилась внеочередная встреча послов ЕС по Украине и России. Соглашение о санкциях будет включать замораживание активов и запрет на выдачу виз", - написал журналист. 

Он отметил, что санкции планируются против физических и юридических лиц.

Новости по теме: Президент США подписал указ о санкциях против "ДНР" и "ЛНР"

Напомним, Россия 21 февраля признала так называемые "ЛНР" и "ДНР" "отдельными независимыми республиками". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Подробнее о том, что к этому привело, читайте в нашем материале.

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