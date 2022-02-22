В Европейском Союзе обсуждают возможность введения санкций в отношении 350 россиян

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В их число могут попасть депутаты Госдумы

Евросоюз обсуждает возможность применения ограничительных мер по примерно 350 россиян в ответ на признание Россией независимости так называемых "ДНР и ЛНР", передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц ЕС.

По данным собеседников агентства, "среди лиц, в отношении которых вероятно введение санкций ЕС, депутаты Госдумы".

Как отметили европейские чиновники, необходимо, чтобы подготовленный пакет санкций одобрили государства Евросоюза.

Как ожидается, во вторник главы МИД стран ЕС в ходе экстренного заседания неформального совета примут решение по поводу "европейского ответа" России на признание независимости "ДНР и ЛНР". Речь идет об экстренных мерах.

"Очевидно, что этот ответ будет иметь форму санкций, содержание которых министры обсудят на основании моего предложения", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, напомнив, что в Евросоюзе принятие санкций входит в компетенцию Совета ЕС. "И я уверен, что его примут единогласно", - сказал он.

Боррель отметил, что во вторник утром шла подготовка соответствующего текста, во второй половине дня Совет ЕС примет решение по санкциям. При этом, уточнил он, это не означает, что во вторник будут приняты все решения. Пока речь только о срочных мерах.

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером подписал указ о признании независимости так называемых "Л/ДНР". После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель осудили это решение.

К слову, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2". По ее словам, в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной газопровод тем более не может быть подключенный к сети.