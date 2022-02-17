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Усиленный режим работы Нацполиции в Украине могут продлить

Полиция
Фото из открытых источников

Усиленный режим работы полицейских может продлиться и после 20 февраля

В Украине усиленный режим несения службы полиции продлится до 20 февраля. Однако его могут продлить. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

"Усиленный режим пока введен до воскресенья (20 февраля, - ред.) включительно. Возможно, усиленный режим будет продлен", - сказал Фацевич.

Он также добавил, что Нацполиция проводит мероприятия подготовки по проведению тактико-специальных учений. Это связано с гибридными атаками на Украину.

Как объясняют правоохранители, переход на усиленный режим несения службы предусматривает:

  • увеличение количества патрулей, которые будут обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах;
  • развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;
  • взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

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Напомним, накануне сообщалось, что личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный режим несения службы из-за угрозы со стороны России. В таком режиме правоохранители будут находиться с 14 по 19 февраля.

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