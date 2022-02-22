Украинско-российский конфликт: Раде предлагают разорвать дипломатические отношения с РФ

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Такое же предложение Зеленскому направил глава МИД Украины

В Верховную Раду Украины внесли проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

"Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией! Сегодня срочно подал в Верховную Раду соответствующее постановление... Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", - подчеркнул он.

При этом нардеп, ссылаясь на Венскую конвенцию отметил, что существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право второму участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия.

"Именно поэтому предлагаю Верховной Раде срочно рассмотреть это решение. Мы не имеем никаких дипломатических связей со страной, которая забирает наши территории, убивает наших людей и заявляет, что наша страна не должна существовать", - заявил Гончаренко.

Также проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Россией внесла внефракционная депутат Оксана Савчук.

Таким образом, документы были направлены на рассмотрение комитета.

Кроме этого, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил президенту страны Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.

"Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Я считаю, всегда так считал, что это нужно было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда это решение не было принято", - отметил глава ведомства.

Напомним, что накануне президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

После чего, Россия признала независимость самопровозглашенных "Л/ДНР" в тех пределах, внутри которых их руководство осуществляет свои полномочия.

А Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. За это проголосовали 336 народных избранников.