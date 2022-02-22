Украина обсудит с нормандской четверкой и ОБСЕ формат переговоров относительно Донбасса

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Речь пойдет о дальнейшем формате обсуждения Донбасса

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе намерен обсудить с председательством в ОБСЕ и странами "нормандской четверки" дальнейший формат переговорного процесса по Донбассу. Об этом сообщила пресс-служба делегации в Facebook.

Там отметили, что признание со стороны России так называемых "ДНР" и"ЛНР" может указывать на целенаправленный выход РФ из Минских соглашений.

"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с действующим председателем в ОБСЕ, координатор от ОБСЕ и странами нормандской четверки относительно дальнейшего формата переговорного процесса", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в течение прошлой недели российская делегация в ТКГ неоднократно уклонялась от участия в консультациях, "реализуя свой план с помощью эскалации ситуации безопасности на линии разграничения".

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Напомним, недавно украинская сторона призвала собрать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе. Инициативу объяснили необходимостью предотвращения провокаций. Однако представители ОРДЛО отказались собираться на экстренное заседание.