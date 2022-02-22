Украина может разорвать дипломатические отношения с РФ, - Зеленский

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Он также напомнил, что в последнее время Украина предлагала решать все вопросы путем переговоров

Президент Владимир Зеленский рассмотрит вопрос расторжения дипломатических отношений Украины с РФ. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве, передает "Укринформ".

"Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Ко мне пришел запрос от МИД, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипотношений между Украиной и РФ. Сразу после пресс-конференции я буду прорабатывать этот и не только этот вопрос", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что вчерашние события - это "эскалационный шаг со стороны России", а также напомнил, что в последнее время Украина предлагала решать все вопросы путем переговоров.

"Мы понимаем все риски, мы призываем Россию, и не впервые, решать эти вопросы путем диалога, садиться за стол переговоров. Мы готовы заседать на любых площадках, за последние месяцы мы провели консультации почти со всеми лидерами ЕС, США, Великобритании, Германии, Франции и предлагали любые форматы диалога, где присутствовала бы Российская Федерация. Мы получили ответ, и ответ был вчера, мы его с вами видели. Украина должна на это реагировать, защищая суверенитет и наше государство", - сказал президент.

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Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Почти сразу своими указами о признании ОРДЛО президент РФ Владимир Путин приказал направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".

Недавно "вице-спикер парламента" так называемой "ЛНР" призвал Украину добровольно отвести войска, поскольку вся Луганская область – это якобы территория псевдореспубликы.