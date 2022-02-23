Украина может призвать 36 тысяч резервистов, - секретарь СНБО

Алексей Данилов СНБО

Это люди, большинство из которых были на фронте

Украина имеет возможность призвать 36 тысяч резервистов в случае полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга. Трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Что касается резервистов. Число их на сегодняшний день будет составлять 36 000 человек. Это люди, которые в подавляющем большинстве прошли фронт, они понимают, о чем идет речь", – высказался Данилов.

Также он рассказал, что в случае нападения российских войск на Киев или любой другой город отпор дадут мгновенно, украинская армия к этому готова.

Кроме того, в случае полномасштабного вторжения власть сразу введет военное положение и проинформирует об этом общественность.

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Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны предлагает парламенту ввести чрезвычайное положение в Украине. Исключение касается Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня, 23 февраля, начинается призыв резервистов в особый период. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал разъяснения. Подробнее об этом читайте здесь.