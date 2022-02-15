Три президента Украины обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума: Чего хотят

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Три бывших президента хотят доказательств, что документ "не был простым обманом"

Три первых президента Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Почти три десятилетия назад произошло событие, эхо которого сотрясает мир сейчас. Пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были в названии Будапештским меморандумом, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от его ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР. Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны за то, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство", - говорится в тексте обращения.

Президенты подчеркивают, что наша страна слышит только "суровые предупреждения" противнику, и что он заплатит "высокую цену", однако она не будет включать российский газопровод "Северный поток-2" и платежной системы SWIFT.

Кроме того, в обращении политики призвали сделать те шаги, которые способны остановить агрессию, а "не подкрепить её веру в безнаказанность".

"Если сегодня мы проигрываем, никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от нее уже не откажется. Поэтому на кону сейчас не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону – будущее безопасности всего мира. Осознайте это. И имейте в силе быть ответственными!", - подытожили Кравчук, Кучма и Ющенко.

Справка:

Будапештский меморандум — межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины (Леонид Кучма), России (Борис Ельцен), Великобритании (Джон Мейджор) и США (Билл Клинтон).

На момент подписания Меморандума Франция и КНР также обладали ядерным оружием и были участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Вместо подписания Меморандума Китай 4 декабря 1994 года выступил с заявлением Правительства КНР о предоставлении Украине гарантий безопасности, Франция передала делегации Украины соответствующую декларацию вместе с сопроводительным письмом, подписанным президентом Франсуа Миттераном 5 декабря 1994 года.

Вопрос о статусе Меморандума, как юридически обязательного для сторон документа, вызывал сомнения уже в момент подписания. Так, например, подписывавший его Леонид Кучма, заявлял, что президент Франции Франсуа Миттеран, присутствовавший в Будапеште при подписании, выражал уверенность, что он не будет исполнен. Президент Украины Виктор Ющенко в своё время тоже выступал за его пересмотр, хотя и не заявлял прямо о несостоятельности данного договора.

В 2018 года Леонид Кучма назвал Будапештский меморандум одной из трёх основных ошибок, допущенных украинскими властями за предыдущие годы независимости страны.

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Напомним, Верховная Рада приняла постановление об обращении к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительств и парламентов иностранных государств в связи с эскалацией ситуации безопасности вокруг Украины.