Суды до сих пор не признали законность санкций СНБО – это сигнал Зеленскому о том, что они его не поддерживают, - юрист

Офис президента

То, что суды до сих пор не признали законность санкций СНБО – это сигнал президенту Владимиру Зеленскому о том, что они его не поддерживают. Об этом в своем блоге написал юрист Ростислав Кравец.

Он напомнил, что Bihus.Info опубликовал информацию о том, что Верховный суд всего за половину каденции Зеленского удовлетворил 7 исков против него, установив нарушение закона со стороны главы государства.

"Думаю, что как Порошенко, так и премьер-министры Гройсман, Яценюк, Шмыгаль, Гончарук, проиграли не меньше дел в судах о признании незаконными их действий. Вся эта ситуация в целом говорит о том, что органы исполнительной власти, к которым, я считаю, относится и президент Украины, фактически не исполняют прямых норм закона и пытаются управлять страной в ручном режиме в противоречие как норм закона, так и Конституции Украины", - отметил Кравец.

По его мнению, попытки Зеленского обосновать те или иные свои решения какими-то политическими задачами, сегодня потерпели фиаско.

"Рядовые граждане, и я в том числе, не видят других целей этих решений, кроме как обосновать попытки получить контроль над судебной ветвью власти, над правоохранительными органами, чтобы президент мог скрывать собственные преступления и преступления своего окружения. Это приводит к беспорядку в стране, на улицах, в головах граждан, которые видят: если уже премьер-министр и президент могут плевать на закон и Конституцию, то почему этого не делать им? Такой состояние вещей в правовом государстве неприемлемо. Оно очень больно ударит по Украине и может привести в том числе к уничтожению нашей Независимости", - подчеркнул юрист.

Кравец также напомнил, что на сегодняшний день продолжаются суды суды из-за блокирования телеканалов и санкций против лидера оппозиции Виктора Медведчука.

"То, что судьи тянут с принятием решения, – это сигнал президенту о том, что они его не поддерживают. В ином случае достаточно было бы одного, максимум двух заседаний, чтобы принять нужное президенту решение. Офис президента, Служба безопасности Украины не предоставляют каких-либо документов, вменяемых доказательств и обоснований для введения санкций. И суд использует это для затягивания процесса в надежде, что все, может быть, каким-то образом само разрешится, произойдет очередная смена власти и тогда суд сможет спокойно принимать законные решения", - резюмировал юрист.