Столтенберг отметил, что НАТО пока не видит реальной деэскалации вблизи Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото из открытых источников

Как отметил Столтенберг, НАТО и в дальнейшем будет мониторить ситуацию с присутствием российских войск на границах Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заявление России об отводе войск дает основания для оптимизма, но НАТО пока не видит реальной деэскалации. Об этом сообщает The Guardian.

"Это дает основания для осторожного оптимизма, но пока мы не видим никаких признаков деэскалации на местах. Мы не видели никаких признаков сокращения российского военного присутствия на границах Украины, но мы продолжим мониторинг", - заявил Столтенберг.

По его словам, Россия собрала "беспрецедентную со времен холодной войны боевую силу".

"Сейчас все готово для нового вторжения, но у России еще есть время отступить от края пропасти: перестать готовиться к войне и начать готовиться к мирному решению", - сказал генсек НАТО.

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Напомним, во вторник, 15 февраля, в Минобороны РФ заявили об отводе с учений войск в места постоянной дислокации. Речь о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление РФ об отводе войск от украинских границ. Кулеба отметил, что украинская сторона поверит в отвод российских войск, когда будет иметь наглядные доказательства.