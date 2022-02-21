Стефанчук заявил, что ВР готова к любому развитию событий, даже к введению спецположений

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

Парламент может внедрить спецположение исключительно на основании указа президента, однако пока такого указа нет, отметил спикер ВР

Верховная Рада готова к любому развитию событий относительно возможной военной эскалации со стороны РФ, даже к введению спецположений. Об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Украина готова к любому развитию событий, в том числе к введению военного и чрезвычайного положения, но, надеюсь, до этого не дойдет", - сообщил Стефанчук.

По его словам, парламент может внедрить спецположения исключительно на основании указа президента, однако пока такого указа нет.

"Любая информация, которая будет идти от меня, будет исключительно голословной, потому что Верховная Рада принимает решение о приеме любого из этих положений на основании действующего указа президента. Пока такого указа нет, говорить не о чем", - сказал спикер ВР.

Также Стефанчук выразил надежду, что Украине удастся "завершить этот путь своей победой политико-дипломатическим путем".

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Напомним, ранее мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал фейковые заявления России относительно так называемых "обстрелов" оккупированных территорий Донбасса со стороны Украины. Он подчеркнул, что украинскую сторону не интересует эскалация ситуации.