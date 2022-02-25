Совет Европы прекратил членство РФ в двух органах

В Украине приветствуют решение и считают дипломатической победой

Российская Федерация лишена права участия не только в Комитете министров Совета Европы и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщила народный депутат Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Решение принято, РФ лишено права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ. Дипломатическая победа!" - написала Совгиря в своем Telegram-канале.

К слову, ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой заявил о решении комитета министров Совета Европы приостановить членство России.

"Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации", - приводит заявление Толстого пресс-служба парламентария.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановления членства России.