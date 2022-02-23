СНБО предлагает парламенту ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины

Алексей Данилов УНИАН

Кроме Донецкой и Луганской областей, уточнил секретарь СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает парламенту ввести чрезвычайное положение по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом во время брифинга по итогам заседания СНБО сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Трансляцию вел "Перший Незалежний".

Он подчеркнул, что СНБО рекомендует создать областные комиссии, в которые будут входить представители органов государственной и местной власти, они и будут принимать определенные решения.

"Что это может быть: усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства, это может быть ограничено движение транспорта, это может быть дополнительный осмотр транспорта, это может быть проверка тех или иных документов у физических лиц. То есть это вопросы, которые являются превентивными для того, чтобы в стране сохранялось спокойствие, для того, чтобы у нас работала наша экономика, работала наша страна. Главная задача, которую перед собой ставит РФ, - это внутренняя дестабилизация. Через внутреннюю дестабилизацию достичь своей цели, которую они ставят для себя. Поэтому для предотвращения этих вещей сегодня было принято такое решение", - сказал Данилов.

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Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он официально признал "Л/ДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России. Об этом российский лидер сообщил в видеообращении.

Впоследствии стало известно, что своими указами о признании ОРДЛО президент РФ Владимир Путин приказал направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира". Об этом говорится в указах Путина, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации России.

Как сообщали, президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли военное положение в Украине. Об этом шла речь на совместном с президентом Эстонии брифинге.

"Мы не верим в то, что будет война против Украины и полномасштабная военная эскалация. Если будет - будет введено военное положение", - заявил Зеленский.