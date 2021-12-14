home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

"Слуги" занялись организацией новогоднего корпоратива. Хотят снять ресторан, где 30 г икры стоит 1800 грн

Ресторан Харвест
Страна

Нардепы от "Слуги Народа" создали в Телеграме чат "Новый год", где обсуждают предстоящий новогодний корпоратив.

Переписку нардепов удалось заснять корреспондентам "Страны".

В частности, Николай Тищенко предлагает провести вечеринку в пятницу в 17:00 в загородном ресторане "Харвест" на Обуховской трассе. Как выяснила "Страна", в заведении подают золотой стейк "Томагавк" от шефа за 780 грн, чёрную икру по 1800 грн за 30 грамм, и аргентинские креветки за 990 грн.

1
Страна

Напомним, свой первый новогодний корпоратив в 2019 году "слуги народа" провели с большим размахом в конгрессно-выставочном центре "Парковый": для народных избранников пела известная украинская артистка Тина Кароль, а ведущей была Катя Осадчая. Во время вечеринки Владимир Зеленский не отказывал депутатам в фото и, по словам очевидцев, даже танцевал. О том как прошла вечеринка парламентариев подробно писала "Страна".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект