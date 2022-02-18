Ситуация на Донбассе: Украинская сторона отрицает наступление и диверсии на химобъектах

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Киев привержен дипломатическому урегулированию

Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления властей ОРДЛО о наступлении и диверсиях на химических объектах. Об этом сообщает Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", - отметил он.

Отметим, сегодня оккупанты распространили информацию о якобы попытках диверсий на химических объектах завода "Стирол" в Горловке и на нефтебазе в Оленевке.

В Генштабе ВСУ заявили, что подразделения Объединенных сил придерживаются Минских соглашений и норм международного гуманитарного права.

"Итак, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия - страна-оккупант", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в ВСУ заявили, что незаконные вооруженные формирования готовят эвакуацию населения во временно неподконтрольных районах Донецкой области. В частности, планируется вывозить людей из Донецка.