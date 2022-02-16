Шуфрич: Выполнение Минских соглашений - это гарантия выхода Украины из кризиса

Нестор Шуфрич Фото из открытых источников

Выполнение Минских соглашений является гарантией выхода Украины из кризиса. Такое заявление с трибуны парламента сделал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Я хочу обратиться ко всем своим коллегам, народным депутатам девятого созыва, у меня какое-то страшное дежавю. Я вспоминаю 2014 год, когда мы наблюдали за тем, как мы теряем Крым. Сначала референдум был назначен на 25 мая, затем его перенесли на 31 марта, затем на 16 марта, и никто не верил, что такое может произойти. Сейчас никто не верит, что мы окончательно или надолго можем потерять донбасс. Я с болью в сердце слышу, когда мне говорят, что вы Заботитесь о Донбассе, потому что там за вас голосуют. Да нет, я абсолютно убежден, что мы, как политическая партия, которая сегодня имеет один из самых высоких уровней поддержки, найдем своих избирателей и сторонников во всей Украине", - подчеркнул Шуфрич.

Также он напомнил, что Зеленский сейчас требует ответственности за потерю Крыма.

"Я бы не хотел, чтобы преемники Зеленского требовали ответственности за окончательную потерю Донбасса. Мы должны слышать Германию, мы должны слышать Францию, мы должны слышать Байдена, которые призывают выполнить Минские соглашения в полном объеме. И это является гарантией остановки кризиса и возвращения Украины на мирный путь", - заявил Нестор Шуфрич.