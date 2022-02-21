Шуфрич о блокировании дома Медведчука и обыске автомобилей: Это провокация

Нестор Шуфрич Фото из открытых источников

Информация о том, что сотрудники полиции заблокировали одну из улиц возле дома председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, и проводили обыски автомобилей является провокацией. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич.

По словам парламентария, эта провокация направлена на то, чтобы запустить слух о том, что Виктор Медведчук куда-то бежит.

"С ним в порядке, он дома, никуда не собирается выходить, а тем более убегать. Поверьте мне, Виктор Медведчук не для того приехал, я как сегодня помню, 8 мая прошлого года вечером, зная, что ему будут 10-11 числа, будет вручено подозрение, не для того он приехал, чтобы сегодня бежать.

Вы знаете, тут складывается ситуация, что скорее другие, скорее представители власти отдельные, скоро начнут убегать, но точно не Медведчук. Виктор Медведчук настроен доказать свою невиновность и он уважает себя, поэтому бежать не будет. Если бы у него были другие мысли, он бы просто не приезжал. Я надеюсь, что правоохранители будут Виктора Владимировича хорошо охранять, чтобы не было никаких провокаций против него. В вообще это спланированная провокация, чтобы сейчас запустить слух, что Медведчук куда-то бежит.

Я еще раз говорю, Виктор Медведчук никуда не бежит и не собирается ехать, а то, что сегодня ищут какие-то поводы, чтобы отвлечь внимание общественности - это понятно. Сегодня власть не может не понимать, что ситуация зашла слишком далеко", - заявил Шуфрич.

Напомним, в понедельник вечером, 21 февраля, появилась информация о том, что в дом председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука прибыли правоохранители.