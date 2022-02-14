Шольц заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока неактуален

DW

Щольц подчеркнул, что сейчас важно добиваться деэскалации со стороны РФ за помощью Минских договоренностей "нормандского формата", Совета НАТО - Россия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня, и выразил удивление, что РФ сосредоточила переговоры на вступлении Украины в Альянс. Об этом он заявил во время брифинга по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Что касается членства в альянсах, то на данный момент это неактуально. Поэтому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что принцип свободного выбора Альянса не может быть предметом дискуссий. Речь не идет о каких-то сферах влияния, где одно государство может приказать другому, где ему быть или не быть.

Щольц подчеркнул, что на данный момент главная задача состоит в том, чтобы не довести ситуацию до эскалации. "Мы сейчас должны преодолеть очень серьезный вызов на украинской границе, там очень много российских военных и техники. Мы это видим на море и со стороны Молдовы, а также учения в Беларуси", - сказал Шольц.

Он отметил, что сейчас важно добиваться деэскалации со стороны РФ с помощью Минских договоренностей, "нормандского формата", Совета НАТО-Россия, а также с помощью различных форматов, которые предоставляет ОБСЕ.

"Если на это все смотреть вместе, есть вызов деэскалации этой ситуации: обеспечить, чтобы войска отводили из Беларуси, с границ, чтобы не произошла война в Украине. Поэтому это та задача, которую мы сейчас имеем", - сообщил Шольц.

Напомним, недавно Россия выдвинула Украине ряд условий для деэскалации ситуации на границе. В частности, необходимо прекратить поставки Украине вооружений и проведение совместных учений со странами НАТО.