home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Шольц заявил, что Германия выделит кредит для Украины на сумму 150 млн евро

Также канцлер анонсировал еще один кредит

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин выделит Киеву кредит в размере 150 млн евро. Об этом он сказал во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я могу объявить быструю выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита. И могу объявить новый несвязанный кредит", - заявил Шольц.

Новости по теме: Европейская комиссия приняла решение о предоставлении Украине кредита в 1,2 млрд евро

Ранее сообщалось, что в Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который находится в Украине с рабочим визитом

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект