Шольц заявил, что Германия выделит кредит для Украины на сумму 150 млн евро

Также канцлер анонсировал еще один кредит

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин выделит Киеву кредит в размере 150 млн евро. Об этом он сказал во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я могу объявить быструю выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита. И могу объявить новый несвязанный кредит", - заявил Шольц.

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Ранее сообщалось, что в Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который находится в Украине с рабочим визитом.