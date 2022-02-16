Шарий: Незаконные санкции против украинских СМИ введены из-за тотальной безнаказанности Зеленского и Данилова

Анатолий Шарий El Pais

Незаконные санкции против украинских СМИ введены из-за тотальной безнаказанности президента Владимира Зеленского и секретаря СНБО Алексея Данилова. Об этом заявил блогер Анатолий Шарий в эфире телеканала UkrLive.

"Я скажу вам из-за чего были введены дополнительные санкции (против телеканалов, – ред.) – из-за тотальный безнаказанности. Его (президента Украины Владимира Зеленского, – ред.) никто не может оддернуть внутри страны и всякие европейские партнеры и так далее, никто не замечает то, что он делает. Конкретно из-за чего вот это произошло? Ну смотрите – решены все вопросы с инвестициями, с наполнением бюджета, с зарплатами, с пенсиями, с тарифами, поэтому он занялся самым важным делом. Я считаю, что это лишнее злоупотребление, скорее всего, какими-то запрещенными препаратами, поэтому он решил расширить санкции, это мое мнение", – сказал блогер.

Шарий также прокомментировал версию, что дополнительные санкции против него и его семьи были введены как месть после его публикаций, в частности, про секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Смотрите, Данилов является секретарем, а подписывает указ все равно вот этот временный исполняющий обязанности президента Владимир Зеленский. Поэтому я думаю, что в принципе у них такой нормальный конгломерат, и они в симбиозе понимают, что сделать они мне ничего не могут, они модифицируют санкции. Я не могу понять, что такое идентичная по содержанию сайты. Это кто будет решать, что этот сайт идентичный по содержанию? Данилов, сын его, торгующий недвижимостью в ЛНР, или Зеленский вместе со своей женой? Я не понимаю, это же должен быть какой-то экспертный совет, который скажет, вот этот сайт идентичен по содержанию сайта "Шарий.net". То есть это полное безумие, человек уже не контролирует себя, если у него раньше были рамки, он вырвался за эти рамки, бежит по полю, машет шашкой, и мало что соображает. Я вижу, что там уже соображение отключено", – сказал он.

Шарий подчеркнул, что эти решения можно обжаловать лишь в Верховном суде Украины, где уже находятся соответствующие иски.

"Это можно обжаловать только в одном суде – в Верховном суде Украины. Мы уже там находимся, я вам расскажу – Служба безопасности Украины полгода не может принести обоснование. Они полгода объяснить не могут, за что они ввели санкции. Они просто не приносит документы, они на каждом заседании говорят - мы принесем в следующий раз. Нет документов, не за что было вводить санкции. Эти санкции противозаконные и антиконституционные. Если против гражданина Украины вводится санкции, значит, он финансировал терроризм. Я финансировал терроризм или моя теща финансировала терроризм? В принципе, наверное, Зеленский полагает, что он получит индульгенцию, что он будет еще президентом 18 лет, и что ему не придется ощущать на себе в полной мере ответственность за эти санкции, а я думаю придется", – добавил Шарий.

Напомним, телеканалы UkrLive и Перший Незалежный, ранее незаконно закрыты киевской властью, сменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании.