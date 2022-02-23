Шаги армии по защите Украины буду знать только я и ВСУ, - Зеленский

Офис президента

Глава государства подчеркнул, что украинская армия готова ко всему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шаги украинской армии по защите Украинского государства будет знать только он сам и армия. Об этом он сообщил на брифинге с президентами Литвы и Польши для представителей СМИ.

"Прогнозировать, что будет, и какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов, от личных решений президента РФ – я не могу сказать. Но я без прогнозов четко знаю, как будет действовать наша армия. Те четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства буду знать только я и наша армия. И поверьте: мы ко всему готовы", – подчеркнул глава государства.

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Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников сделали совместное заявление на фоне угрозы полномасштабного вторжения России. Они заверили, что украинская армия готова дать отпор агрессору.