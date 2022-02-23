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Шаги армии по защите Украины буду знать только я и ВСУ, - Зеленский

Владимир Зеленский
Офис президента

Глава государства подчеркнул, что украинская армия готова ко всему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шаги украинской армии по защите Украинского государства будет знать только он сам и армия. Об этом он сообщил на брифинге с президентами Литвы и Польши для представителей СМИ.

"Прогнозировать, что будет, и какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов, от личных решений президента РФ – я не могу сказать. Но я без прогнозов четко знаю, как будет действовать наша армия. Те четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства буду знать только я и наша армия. И поверьте: мы ко всему готовы", – подчеркнул глава государства.

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Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников сделали совместное заявление на фоне угрозы полномасштабного вторжения России. Они заверили, что украинская армия готова дать отпор агрессору. 

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