"Северный поток-2": Германия останавливает сертификацию российского газопровода

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По словам канцлера Германии, процесс сертификации нельзя продолжать на фоне действий России

Германия останавливает сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" после признание Россией "независимости" ОРДЛО. Об этом во время брифинга сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Spiegel.

"Сегодня я попросил министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток-2" не может быть запущен", – сообщил Шольц.

По словам канцлера Германии, процесс сертификации нельзя продолжать на фоне действий России. Канцлер уже поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору. Это необходимо для отмены сертификации трубопровода.

Напомним, в середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной только после того, как оператор Nord Stream 2 AG, базирующаяся в швейцарском городе Цуг, предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

К слову, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2". По ее словам, в случае дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной газопровод тем более не может быть подключен к сети.