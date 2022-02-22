Секстремистка Femen в чулках и с косой в руках на вокзале Киева призывала украинцев не паниковать. Фото

Страна

Секстремистка Femen провела акцию "Не паникуй!" на центральном железнодорожном вокзале Киева. Организаторы заявили, что этот протест имеет психотерапевтический эффект и призывает украинцев не верить, не бояться и не бежать, передает "Страна".

"Не верь! Не бойся! Не беги!" - было написано у девушки на спине.

Девушка со спрятанным под гримом лицом, в белых трусиках и чулках, а также в свадебной фате и с надписью "Без паники!" на обнаженной груди появилась у входа в столичный центральный железнодорожный вокзал. Представительница Femen позировала, размахивая косой.

"Femen призывает украинцев не поддаваться накачке ужасами и не покидать в панике насиженные места, а также не вестись на кровавый информационный навал в виде дат Армагеддонов, бегства посольств и тревожных ночных обращений Зеленского. Предупрежден – значит, вооружен. Запуган – значит, убит!" - объясняют суть акции в Femen.