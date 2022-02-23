Секретарь СНБО заверил, что военное положение в Украине будет введено только в случае необходимости

Алексей Данилов УНИАН

Как отметил секретарь СНБО, в случае необходимости военное положение будет введено мгновенно

Военное положение в Украине будет введено только в случае необходимости, пока такого решения нет. Об этом во время брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"В случае необходимости военное положение будет введено мгновенно. Пока такого решения нет, но мы готовы к любым вещам", - сказал Данилов.

По его словам, последние два-три дня в РФ относительно территории Украины принимают "акты, подписывают какие-то документы", к чему "не имеют никакого отношения".

"Это наша территория. Такие решения принимать у них нет никаких полномочий. Мы должны на это реагировать. Как один из способов такого реагирования для того, чтобы они не дестабилизировали ситуацию на территории нашей страны, было принято сегодня такое решение (о введении чрезвычайного положения, - ред.)", - сообщил Данилов.

Новости по теме: Чрезвычайное положение в Украине: Чем оно отличается от военного положения и какие запреты будут действовать

Напомним, Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения.