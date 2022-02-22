Сегодня состоится внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина

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После него ожидается выступление Йенса Столтенберга

Североатлантический альянс сегодня созывает внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина. По его итогам выступит генсек блока Йенс Столтенберг. Об этом сообщается на Twitter-аккаунте пресс-секретаря НАТО Оани Лунгеску.

По ее словам, внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина состоится сегодня около 17:00 по центральноевропейскому времени (около 18:00 по Киеву). По его итогам выступит генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Сегодня стало известно, что "парламенты" самопровозглашенных "Л/ДНР" "ратифицировали" договоры о "сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи" с Россией. Документы предусматривают охрану "государственных границ".

Кроме того, Россия официально назвала границы признания "ЛДНР". По словам заместителя министра иностранных дел РФ, Россия признает "ЛДНР" в тех пределах, внутри которых их руководство осуществляет свои полномочия.