Санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность, - Богдан

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции - это преступление. И санкции против каналов Виктора Медведчука не являются исключением.

Об этом Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Любые санкции, вынесенные СНБО - это преступление. Даже каналам Медведчука, тем более каналам Медведчука", - сказал Богдан.

По его словам, ни одна страна мира не вводит санкции против своих граждан, как это делает Украина. Богдан считает, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак будут нести за это уголовную ответственность.

Напомним, Богдан не верит в шансы Владимира Зеленского остаться на посту президента до конца срока и считает, что Украина находится на пороге страшных событий.