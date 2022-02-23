Ростислав Дубовой: Власть должна прекратить давление на суды и освободить Медведчука

Ростислав Дубовой Фото из открытых источников

В условиях нынешнего кризиса власть обязана прекратить преследования оппозиции и освободить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала "UkrLive" заявил член политсовета партии ОПЗЖ, депутат Северодонецкого районного совета Ростислав Дубовой, передает пресс-служба партии.

"Необходимо прекратить преследования оппозиции, в том числе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, ведь то, что происходит - это безумие! Нам не нужны подачки власти, нам нужно, чтобы власть перестала давить на суды, для того чтобы Виктор Медведчук смог отстоять свое законное право: доказать, что он невиновен!" - отметил политик.

При этом он уверен, что провокацией у дома Виктора Медведучка, которая была устроена 21 февраля, власть отвлекает внимание от событий на Донбассе.

"Представители провластной команды не хотят принимать решения, несущие мир, вносить законопроекты, которые позволят решить ситуацию на востоке Украины мирным путем. И провокация у дома Виктора Медведчука – лишнее тому подтверждение", - заявил Дубовой.