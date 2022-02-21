Ростислав Дубовой: Виктор Медведчук может остановить войну и принести мир в Украину

Ростислав Дубовой Фото из открытых источников

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал больше всех из украинских политиков для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член политсовета, депутат Северодонецкого районного совета Ростислав Дубовой, передает пресс-служба партии.

"Мирный план Медведчука об урегулировании ситуации на Донбассе признан международными партнёрами, партия ОПЗЖ разработала соответствующие законопроекты, инициировала парламентское измерение Нормандского формата. Виктор Медведчук пользуется авторитетом в Луганске и Донецке, к его мнению прислушивается президент России Владимир Путин. А мы – команда партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - всегда готовы помочь ему в достижении мира", - подчеркнул он.

Политик также считает, что власть должна прекратить политические репрессии против оппозиции.

"Они должны прекратить политические преследования оппозиции! Все обвинения по сфабрикованным уголовным делам против Виктора Медведчука должны быть немедленно сняты и тогда он сможет беспрепятственно работать во благо нашей страны", - резюмировал Ростислав Дубовой.