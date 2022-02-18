РФ примет участие в срочной встрече контактной группы, если Донбасс и Киев договорятся о ее проведении, – СМИ

Россия готова принять участие в срочной встрече контактной группы, если Донбасс и Киев договорятся о ее проведении. Об этом заявил источник РИА Новости, сообщается в Telegram-канале издания.

Там также сказано, что делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила о готовности к немедленному обсуждению деэскалации

Накануне глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, "Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе". Глава "ЛНР" Леонид Пасечник также призвал жителей выехать в РФ.

А президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область, эвакуированному из Донбасса, по 10 тыс. рублей.