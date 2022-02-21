Ренат Кузьмин: Попытки Зеленского "выйти из Будапештского меморандума" могут закончиться для Украины новыми "Беловежскими соглашениями"

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Обострение на Донбассе и попытки Зеленского "выйти из Будапештского меморандума" могут закончиться для Украины подписанием чего-то похожего на "Беловежские соглашения" только в украинской интерпретации и, скорее всего, без некоторых областей. Об этом написал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин в своем Telegram, передает пресс-служба партии.

Парламентарий напомнил, как в свое время был ликвидирован Советский Союз.

"Собрались как-то в декабре 1991 года в Беловежской Пуще Кравчук, Шушкевич и Ельцин. Помните? В нарушение Конституции СССР, в нарушение конституций республик, которые они представляли, эта троица взяла да и подписала соглашение о ликвидации СССР и создании некоего Союза Независимых Государств. И все. И нет больше Союза. Сплошное беззаконие. Никаких конституционных процедур. Никаких референдумов. Никаких правил", – отметил Ренат Кузьмин.

По его мнению, на сегодняшний день подобный сценарий вполне возможен и в Украине.

"В какой-нибудь Конча-Заспе какие-то люди вполне себе могут собраться и своими подписями ликвидировать Украину, создав вместо нее какую-нибудь Украинскую Демократическую Республику. В нарушение Конституции. В нарушение существующих процедур. В нарушение всех правил. Но кого сегодня волнует соблюдение правил? Путина? Байдена? Рязанских десантников? Кого? Зеленский уже давно не соблюдает никаких правил. Почему же кто-то должен церемониться с ним?", – написал народный депутат.

По мнению Рената Кузьмина, ничего не мешает заинтересованным лицам подписать новые "Беловежские соглашения" в украинской интерпретации и без некоторых областей, которые, к примеру, не захотят входить в новое объединение.

"А ближайшие соседи возьмут да и признают это новое государство? А если не только ближайшие соседи, но и дальние? Возможен ли такой сценарий? Вполне возможен, хоть и кажется на первый взгляд нереальным, как нереальной когда-то казалась ликвидация СССР. Но ведь случилось. И все признали", – написал парламентарий.

И добавил: "Как думаете, Зеленский понимает, что нынешняя Украина из-за его неадекватного поведения вполне может потерять остатки своей государственности?"