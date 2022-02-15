Рада разрешила использовать тероборону в боях по всей Украине

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Новый законопроект позволяет территориальной обороне воевать

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6521, который позволяет привлекать территориальную оборону к выполнению задач в зоне боевых действий вместе с Объединенными силами. Об этом шла речь во время заседания парламента. Трансляцию ведет "Перший Незалежний".

Документ вносит изменения в действующий закон "Об основах национального сопротивления", в котором определено, что подразделения теробороны выполняют задачи в закрепленных районах вне зоны боевых действий. Новый законопроект позволяет территориальной обороне воевать и привлекаться к боям вместе с другими группировками войск на всей территории Украины, в том числе в горячих точках.

При этом решение о выполнении задач силами теробороны в горячих точках принимает главнокомандующий Вооруженными силами.

Предполагается, что такие изменения позволят эффективнее защищать государство в случае масштабного вторжения.

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Напомним, недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в ближайшее время к службе в резерве Сил территориальной обороны планируют привлечь от 1,5 до 2 млн мотивированных граждан. По состоянию на конец марта хотят собрать не менее 70% резервистов.