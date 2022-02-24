Рада проголосовала за выделение дополнительных 9 млрд грн на безопасность и оборону Украины
В частности средства направят на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения
Верховная Рада Украины поддержала законопроект о выделении 9,096 миллиарда гривен на безопасность и оборону. Об этом говорилось на сегодняшнем внеочередном заседании парламента.
Как отмечается, законопроект предусматривает расходы на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.
При этом, дополнительные средства возьмут с перевыполнения плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года.
Также народные депутаты приняли решение о немедленном подписании этого закона спикером парламента Русланом Стефанчуком.
Напомним, что ранее правительство Литвы приняло решение отправить в Украину средства гражданской обороны, а также помочь вооружением. Общая стоимость пакета средств гражданской обороны и помощи вооружением составит 1,8 млн евро.
Так, правительство Литвы постановило выделить Украине пять надувных лодок с мотором, 100 индивидуальных дозиметров и 500 фильтровальных противогазов с комбинированным фильтром. Общая стоимость помощи – 260 тыс. евро.